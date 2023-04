Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Advent – wir öffnen an jedem Erscheinungstag ein Türchen und geben Ihnen Einblicke in unsere Gefühlswelt. Wie haben wir das Corona-Jahr 2020 erlebt, was wünschen wir uns für 2021? Um diese Fragen wird es in der Adventszeit gehen – mal nachdenklich, mal heiter.

Auf dem Papier hat es das Jahr 2021 relativ leicht: Zumindest ein kleines bisschen besser als das zu Ende gehende 2020 sollte es werden. Viel mehr steht nicht auf meinem Wunschzettel.