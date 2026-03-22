Walter Schmitt (parteilos) hat die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim klar gewonnen. Obwohl er das selbst lange kaum glauben konnte.

Walter Schmitt und seine Ehefrau Petra verziehen lange kaum eine Miene, als sie am Sonntagabend auf die ab 18.30 Uhr eintrudelnden Ergebnisse aus Hochdorf-Assenheim, Dannstadt-Schauernheim und Rödersheim-Gronau schauen. Vor allem Petra Schmitt hält die Aufregung nur schwer aus. Nach den ersten beiden ausgezählten Wahlbezirken verschwindet sie zum Durchatmen zunächst auf der Dachterrasse des Dannstadter Rathauses, um sich vom spektakulär schönen Sonnenuntergang über dem Pfälzerwald beruhigen zu lassen.

Dabei ist der Trend an diesem Wahlabend von Anfang an klar: Es läuft zugunsten von Walter Schmitt. Dass die Assenheimer ihren amtierenden Ortsbürgermeister auch bei der Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim unterstützen würden, war im Grunde erwartbar. Von dort werden am Sonntag per Telefon die ersten Ergebnisse übermittelt – und nach zwei ausgezählten Gebieten, darunter sind auch die Assenheimer Briefwähler, liegt Walter Schmitt mit 81,5 Prozent deutlich vor Stefan Veth. Der kann das zu diesem Zeitpunkt noch gelassen nehmen, „das habe ich so erwartet“.

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Hohe Wahlbeteiligung

Je länger der Abend allerdings dauert, desto deutlicher wird: Auf seinen Amtsinhaber-Bonus kann der Christdemokrat sich bei dieser Wahl kaum verlassen. Auch im ersten ausgezählten Gebiet in Rödersheim liegt sein Konkurrent Walter Schmitt vorne. Und spätestens als das erste Ergebnis aus Dannstadt (Turnhalle Kurpfalzschule) vorliegt, wird klar, dass es für Stefan Veth ein enttäuschender Abend werden könnte. Mit „nur“ 51 Prozent liegt er vorne, er hatte wohl sicher mit einem besseren ersten Ergebnis aus seiner Heimatgemeinde gerechnet. Im Veth-Lager – vor Ort ist unter anderem seine Lebensgefährtin Anja Distler – wird es zu diesem Zeitpunkt immer stiller. Auch im Schmitt-Lager schaut man nach wie vor recht schweigsam auf die Großbildleinwand.

Walter Schmitt mit Ehefrau und Tochter am Wahlabend im Dannstadter Rathaus. Foto: Eva Briechle

„Wir haben ausgemacht, dass wir vier Wochen am Stück in den Urlaub fahren, falls mein Mann diese Wahl verliert“, erzählt Petra Schmitt im RHEINPFALZ-Gespräch – und es ist der erste Moment, in dem sie zu begreifen scheint, dass diese Pläne sich wohl zerschlagen werden. Als nur noch ein einziges Gebiet auszuzählen ist, hört man Walter Schmitt erstmals leise murmeln: „Ein Schnaps wäre jetzt vielleicht gut.“

Und dann steht das vorläufige Endergebnis fest: Walter Schmitt gewinnt mit 59,3 Prozent der Stimmen vor Stefan Veth, dem 40,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler gerne zu einer dritten Amtszeit verholfen hätten. Die Wahlbeteiligung war nicht zuletzt wegen der parallel stattfindenden Landtagswahl hoch und lag bei 72,2 Prozent. 7523 Wahlberechtigte haben ihre Stimme abgegeben.

„Hab’ ich so nicht geahnt“

In der Wählergunst lag Walter Schmitt dabei in allen drei Ortsgemeinden vorne: In seiner Heimatgemeinde Hochdorf-Assenheim holte er 76,5 Prozent der Stimmen, in Rödersheim-Gronau 58,1 Prozent und in Dannstadt-Schauernheim 52,2 Prozent.

„Ich kann mich gerade noch gar nicht sortieren“, sagt der parteilose 58-Jährige, als das vorläufige Endergebnis auf die Großbildleinwand im Ratssaal projiziert wird und sein Wahlsieg damit schwarz auf weiß für alle sichtbar wird. „Das ist ein relativ deutliches Ergebnis, das ich so nicht unbedingt geahnt habe“, meint Schmitt. „Ich bin unheimlich dankbar, dass das so geklappt hat!“

Der Wahlsieg steht fest: Walter Schmitt nimmt die ersten Glückwünsche entgegen. Foto: Eva Briechle

Stefan Veth ist die große Enttäuschung indes anzusehen. „Ich habe gedacht, dass ich besser abschneide“, gibt er zu. „Für mein Team, das mich so hervorragend unterstützt hat, und für die vielen Menschen, die mir gute Wünsche ausgesprochen haben, tut mir's natürlich leid.“ Auch, dass für ihn bald die Trennung von „seinen“ Mitarbeitern der Verbandsgemeindeverwaltung ansteht, sei traurig. „Aber das Leben ist so, und die Bürgerinnen und Bürger haben heute so entschieden.“

Seinen Nachfolger will er bestmöglich dabei unterstützen, sich in den kommenden Wochen und Monaten auf das neue Amt vorzubereiten. Dienstbeginn für Walter Schmitt als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim werde voraussichtlich der 2. Juni sein.

Unabhängigkeit als Ansporn

Bereits im Vorfeld der Wahl hat Schmitt im RHEINPFALZ-Gespräch betont, dass eines seiner größten Anliegen die Stärkung der Ortsgemeinden sei. „Eine starke Verbandsgemeinde baut auf gesunde, lebendige Ortsgemeinden.“ Er wolle zuhören, die Menschen einbeziehen und deren Vorschläge in konkrete Maßnahmen umsetzen.

Dass er parteilos ist, betrachtet der Hochdorf-Assenheimer als großen Vorteil. „Ich bin niemandem verpflichtet, außer den Bürgerinnen und Bürgern.“ Ohne parteipolitische Zwänge könne er frei und unabhängig Entscheidungen treffen, die dem Wohl der gesamten Verbandsgemeinde dienen. „Diese Unabhängigkeit ist ein Ansporn für mich und gibt mir die Möglichkeit, pragmatisch und authentisch zu handeln – ein Punkt, den ich selbst als eine meiner größten Stärken sehe.“

Auf die Frage, ob sie sich schon klargemacht habe, dass sie ihren Mann jetzt wohl weniger als bisher zu Gesicht bekommen wird, antwortet Petra Schmitt: „Ehrlich gesagt noch nicht.“ Und auch, wenn es mit einem vierwöchigen Urlaub nach der gewonnenen Wahl nun nichts wird: „In den Osterferien geht’s auf jeden Fall gemeinsam auf Reisen“, betont der neugewählte Bürgermeister der Verbandsgemeinde-Schauernheim.

Am Sonntagabend steht für ihn, seine Familie und viele Freunde allerdings erstmal Feiern auf dem Programm. Zum Anstoßen soll es in ein Lokal gehen. „Ich muss das alles erstmal sacken lassen“, sagt Walter Schmitt – und ist sichtlich ergriffen, dass so viele Menschen ihm das Vertrauen ausgesprochen haben.