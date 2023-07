Integrationsstaatssekretär Janosch Littig und der Beauftragte der Landesregierung für Migration und Integration, Miguel Vicente, haben zur Veranstaltung „Rassismus im Fokus“ in die Volkshochschule Ludwigshafen eingeladen. Dabei standen die Fragen im Fokus, wer von den rassistischen Realitäten betroffen ist, welche Ausprägungen von Rassismus es gibt und wie diese wirken.

„Rassismus tritt in vielen Formen auf – von subtilen Vorurteilen bis hin zu offener Diskriminierung. Er hat tiefgreifende Auswirkungen auf die betroffenen Menschen und Gruppen. Denn er erschwert ihnen den Zugang zu Chancen und Ressourcen und beeinflusst ihr Leben in negativer Weise“, sagte Staatssekretär Littig. Dabei sei Rassismus nicht nur eine persönliche Haltung, sondern er könne auch ein strukturelles Problem sein, das in ganzen Institutionen oder Systemen verankert sei. „Deshalb ist es notwendig, dass wir uns weiterhin eindringlich mit Rassismus beschäftigen, antirassistisch aktiv sind, klare Positionen beziehen und uns solidarisch mit den Betroffenen zeigen“, so Littig.

„Verletzt und entwürdigt“

Miguel Vicente ergänzte: „Rassismus verletzt und entwürdigt zutiefst diejenigen Menschen, die davon betroffen sind. Daher ist es wichtig, dass wir von ihren Erfahrungen wissen, um gemeinsam dagegen angehen zu können. Denn Rassismus geht uns alle an.“

Der Impulsvortrag „Rassistische Realitäten: Wie sie wirken und wen sie treffen“ von Meltem Kulaçatan, Professorin an der Universität Oldenburg, bildete die Grundlage für die anschließende Podiumsdiskussion. An dieser nahmen Gifty Amo Antwi, Mitbegründerin des Bildungsformats „Kartoffelpuffer“, Avadislav Avadiev, Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz, Jacques Delfeld, Landesverband Deutscher Sinti und Roma, Malika Laabdallaoui, Zentralrat der Muslime in Rheinland-Pfalz, sowie Simon Dotter, Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, teil. Der Gedanke hinter der Veranstaltungsreihe lautet: Um Rassismus wirksam zu bekämpfen, müsse man sich intensiv mit diesen Fragen auseinandersetzen.