Ein Hybrid, der auf einem psychedelischen Klangteppich fliegt. Dazu gebe man einen Mix aus Chören, Bläsern und Gitarren, mische alles gut durch, und fertig ist ein irrer Cocktail, der den Sound von Al Pride am besten beschreibt. Die Alternative-Pop-Band aus der Schweiz gibt sich in Ludwigshafen die Ehre. Als Teil der Konzertreihe „Newcomer“ möchte der helvetische Achter das Kulturzentrum Das Haus rocken.

Vom Herzen direkt ins Gesicht! Wenn es um ihre künstlerischen Ambitionen geht, sind Al Pride nicht zimperlich. Die achtköpfige Band aus dem Schweizer Kanton Aargau steht seit etwas mehr als zehn Jahren in wechselnder Besetzung auf der Bühne. Sie singen auf Englisch eingängige Popsongs, die jedoch alles andere als Mainstream sind. Dafür kommt der psychedelisch arrangierte Lofi-Sound dann doch wieder einen Riff zu verschnörkelt daher.

„Manche Kritiker kategorisieren uns gerne als Indie-Band, aber das stimmt so nicht“, macht Nico Schulthess, Sänger, Songwriter und Gitarrist, in einem Gespräch deutlich. Vielmehr habe die Band die Suche nach ihrem Stil noch nicht gänzlich abgeschlossen. Darum wolle er lieber von „DIY“ sprechen, was für „Do-it-yourself-Pop“ steht. Wenn es um ihre Haltung geht, sind Al Pride hingegen längst angekommen. „Tatsächlich finden wir, dass es in der aktuellen Popmusik viel zu wenig klare Kante gibt“, sagt Nico und betont seine Affinität zu den brennenden Themen der Zeit.

Handwerklich gut gemachte Popmusik

„If You Go Down“ ist so ein Song, der auf dem brandneuen Album „ Sweet Roller“ zu hören ist. Der Text besteht aus einem Dialog zwischen einer Person und der guten alten Mutter Erde. In einem Wortspiel heißt es dazu: „I’ll go down with you!“ Das soll heißen, dass die Menschheit mit dem Planeten untergehen wird, wenn sie ihm den Garaus gemacht hat. Die Musik hört sich nach einem Ohrwurm an, und der Song ist nicht der einzige dieser Qualität.

„Kalif Onya“ bietet ebenfalls einen sehr eingängigen Refrain. Und doch schaffen Al Pride auch in diesem Fall den Spagat und schrammen gerade so am Mainstream vorbei. Das Arrangement wirkt mal sanft reduziert, dann aber wieder wie mit dem akustischen Brennglas aufgebläht. Chöre, Bläser, Gitarren und die Stimmen zweier Leadsänger sind der Treibstoff für eine sinnlich psychedelische Reise. Das ist handwerklich gut gemachte Popmusik: manchmal harmonisch, manchmal roh und laut. Es ist der perfekte Sound für eine Post-Summer-Beach-Experience im grauen Herbst. Wenn Al Pride in die Saiten greifen, schwingt Authentizität mit statt einem seichten Anbiedern ans Publikum.

Der Name kam bei einem Filmabend mit „Der Pate“

Aber was bedeutet überhaupt der Name Al Pride? „Der hat keinen tieferen Sinn“, erwidert Nico und muss darüber herzhaft lachen. „Wir hatten am Anfang überhaupt keine Ahnung, wohin die Reise für uns stilistisch gehen sollte, und einen Namen hatten wir auch noch nicht.“ Die Rettung aus dem Dilemma war ein Filmabend mit „Der Pate“ und Al Pacino in einer Hauptrolle. „Wir haben diesen Film geschaut, Bier getrunken und dabei eine Menge Fun gehabt“, erinnert sich der Sänger noch genau. Schließlich ging aus dem Vornamen des Schauspielers und einem schrägen Ausflug in die Welt von Google die Kombination Al Pride hervor.

Dass die Band übrigens in demselben Gebäude probt, in dem auch ein gutes Bier gebraut wird, hat bislang noch keinen Einfluss auf die Qualität ihres Sounds gehabt. Die findet sich in gleich acht Songs auf dem vierten Album, aus dem die Band sowohl künstlerisch als auch kommerziell das Maximum herausholen und zum ersten Mal auch über die Grenzen ihrer Schweizer Heimat schauen möchte.

„So richtig Party machen!“

Vor allem auf Live-Auftritte, wie demnächst in Ludwigshafen, freuen sich Al Pride immer wieder aufs Neue. Doch mit Corona landete ein Wermutstropfen im Tour-Cocktail, so dass alle geplanten Gigs in Frankreich und in den Beneluxstaaten auf 2021 verschoben werden mussten. Nico nimmt es gelassen: „Jetzt freuen wir uns eben auf die beiden noch ausstehenden Konzerte in Deutschland und hoffen, dass sie stattfinden können.“ Und weil es die letzten Auftritte in diesem so verrückten Jahr sein werden, haben sie sich vor allem eines vorgenommen: „So richtig Party machen!“

Termin