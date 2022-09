Klare Ansage aus Berlin: Eine finanzielle Förderung für die Sanierung des Hochstraßensystems, die weitere Kostensteigerungen berücksichtigt, kann sich Ludwigshafen abschminken. Bundesverkehrsminister Volker Wissing macht der Stadt aber auch verbindliche Zusagen. Welche, das erfahren sie hier.

In Speyer organisieren zwei Schülerinnen ein Wohltätigkeitsdinner der ganz besonderen Art. Beim „Risky Dinner“ ist Risikobereitschaft gefragt – die am Ende Kindern zugute kommen wird. Mehr dazu hier.

Nach 40 Jahren ist Schluss: In Harthausen wird es kein Tabakdorffest mehr geben. Das hat verschiedene Gründen. Ein Neustart ist geplant, mit dem allerdings nicht alle einverstanden sind. Mehr dazu gibt's hier.

Kaum Lernkontrolle, fehlender geregelter Tagesablauf und wenig sozialer Kontakt: Die Schwächen des Onlineunterrichts während der Corona-Pandemie spüren Nachhilfe-Anbieter in Frankenthal bis heute. Auch in ihrem eigenen Betrieb hat die Pandemie für Veränderungen gesorgt. Mehr lesen Sie hier.

„,Jobs for Future“ war noch nie so wichtig, wie heute“, sagte Veranstalter Jan Goschmann zur Eröffnung der Messe für Arbeitsplätze, Studium, Aus- und Weiterbildung in den beiden Mannheimer Maimarkthallen. Er macht das nicht nur an den rund 300 Ausstellern oder dem Fachkräftemangel fest, sondern an einer einfachen Zahl. Hier erfahren Sie, welche er meint.