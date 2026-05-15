Das ehemalige Rathaus-Center wird zur Musikvideo-Kulisse. Zumindest im neuesten Clip des Musikers und Pfalzfans Gringo Mayer.

Das Video, das der Künstler auf den Sozialen Medien gepostet hat soll seinen neuen Song „Mim Klapprad ins ZI“ promoten, der kommende Woche erscheint.

Im Video sind neben dem kahlen Beton-Gerippe und einem orange-farbenen Klapprad auch die besondere Stimmung des einstigen Einkaufszentrums zu sehen. Für viele Ludwigshafener ist – oder besser war – das Rathauscenter mehr als nur ein Gebäude: Es steht für Kindheit, Innenstadt-Alltag und den Wandel der Stadt. Genau dieses Gefühl fängt Gringo Mayer in seinem Clip ein.

Dabei singt er gewohnt ironisch und in dem für ihn bekannten Kurpfälzer Dialekt: „Beim Kalmit-Cup, hab ich den ersten Platz gemacht“ – eine Anspielung auf das kultiges Radrennen in Maikammer, bei dem die Teilnehmer den höchsten Berg des Pfälzerwaldes – die Kalmit – auf schaltungsfreien Klapprädern bezwingen.

@gringomayer Un Abfaaaahrt. Mim Klapprad ins ZI! Nächste Woche neuer Song. ♬ Originalton - gringomayer

Begeisterte TikTok-User

Auf der Plattform TikTok erntet Gringo Mayer unter dem Video begeisterte Kommentare. Die User schreiben unter anderem: „Wann ESC?“ oder „Klapprad wie kumd mer uff sowas? Saustark!“

Es ist nicht das erste Videos des Musikers, das besonders in den sozialen Medien für Begeisterung sorgt. Erst im März hatte er mit seinem Song „Peng Peng“ und den Anspielungen auf die Pfälzer Fußballlegende Walter Frosch einen regelrechten Hype ausgelöst.

Letzte Überreste einer Ära: Das Rathaus-Center war für viele Menschen mehr als nur Gebäude. Foto: Moritz Vogt

Der Musiker, der selbst in Ludwigshafen aufgewachsen ist und für seine Songs im kurpfälzischen Dialekt bekannt ist, verbindet in seiner Musik oft Heimat, Melancholie und Alltag aus der Region. Mit dem Drehort am ehemaligen Rathauscenter setzt er jetzt der Innenstadt ein ungewöhnliches musikalisches Denkmal.