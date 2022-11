Anlässlich der Woche der Abfallvermeidung referiert der Chef des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) zum Thema „Was wird aus meinem Müll?“. Außerdem findet am Freitag eine Kleidertauschparty statt. Hintergrund: Bürger sollen für den sorgsamen Umgang mit Ressourcen sensibilisiert werden.

„Nachhaltige Textilien: Wiederverwendung statt Verschwendung!“, lautet das Motto der europaweiten Woche der Abfallvermeidung. Auch Ludwigshafen macht mit. Unter anderem mit einer Kleidertauschparty soll am Freitag ab 16 Uhr im Vortragssaal der Volkshochschule (VHS) ein Zeichen gegen die Wegwerfmentalität gesetzt werden. Laut einer Studie des Umweltbundesamtes verursacht der Konsum an Kleidung in Deutschland pro Kopf einen Ausstoß von 135 Kilogramm Treibhausgasen. Es braucht 15 gefüllte Badewannen Wasser, um eine Hose mit 90 Prozent Baumwollanteil herzustellen, teilt die Stadt weiter mit.

Bei der Kleidertauschparty, die seit 2016 regelmäßig zwei- bis dreimal im Jahr stattfindet, wechseln Kleidungsstücke, die im Schrank herumliegen, den Besitzer. Die Besucher können bis zu zehn gut erhaltene Kleidungsteile, Schuhe und Accessoires mitbringen und beliebig viele Stücke mit nach Hause nehmen. Alle übrig gebliebenen Kleidungsstücke kommen den städtischen Kleidertreffs zugute.

Am Donnerstag, 24. November, 18.30 Uhr, hält Peter Nebel, Leiter des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL), einen Vortrag zum Thema „Was wird aus meinem Müll?“ an der VHS. Dabei geht es um die Wieder- beziehungsweise Weiterverwertung von Kunststoffen. Im Anschluss werden in einem Praxis-Workshop Upcycling-Ideen vermittelt. Die Teilnehmer können aus Wegwerfmaterialien kreative Verpackungen für ihre Nikolaus- und Weihnachtsgeschenke herstellen. Anmeldung bei der VHS unter Telefon 0621 504-2238 oder online auf www.vhs-lu.de.