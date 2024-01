Die SPD-Stadtratsfraktion will die Entscheidung zu einer Klage gegen das Land bezüglich der kommunalen Finanzen erst nach der Prüfung der Erfolgsaussichten treffen. „Dass die Finanzierung der Stadt schon lange nicht mehr ausreicht, die Aufgabe der Selbstverwaltung zu erfüllen, haben auch wir immer wieder bei Bund und Land angemahnt“, sagt die stellvertretene Vorsitzende der SPD-Fraktion, Julia May. „Wir lehnen auch das Instrument einer Klage nicht gänzlich ab, jedoch liegt die Entscheidung darüber beim Stadtrat“, teilt May per Presseerklärung mit und kritisiert auf diesem Weg Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos). Diese hatte im Rahmen ihrer Neujahrsrede angekündigt, dass die Stadt gemeinsam mit einem Landkreis eine angemessene finanzielle Ausstattung bei Bund und Land einklagen wolle. „Seinem Zorn Ausdruck zu verleihen ist unter juristischen Gesichtspunkten nicht genug. Hier muss sachlich und nüchtern geprüft werden, welchen Inhalt und vor allem welches Ziel die Klage haben soll“, so May, die selbst Juristin ist. Nach Ansicht der SPD sei die Klage auf Erfüllung des Konnexitätsprinzips (wer bestellt, bezahlt) vorzugswürdig, da dies mit einer konkreten Zahlungsverpflichtung verbunden werden könne. „Wenn wir gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften vorgehen wollen, muss auch geklärt sein, wie das prozessuale Risiko für die Stadt aussieht und wie die Kosten verteilt werden“, betont May. Den Kontakt zum Land wolle die SPD halten und nach einvernehmlichen Lösungen suchen.