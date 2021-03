Als einen vollen Erfolg hat der Stadtelternausschuss (Stea) die erste digitale Vollversammlung Anfang März gewertet. 40 interessierte Eltern und Mitglieder hätten an dem virtuellen Treffen teilgenommen, informierten die Elternvertreter der städtischen, kirchlichen und privaten Kindertageseinrichtungen der Stadt. Mütter und Väter aus etwa 50 Prozent der Kitas in der Stadt waren laut Stea vertreten.

Die Elternvertreter nutzten das zweistündige Treffen zum Austausch und zur Diskussion. Im Mittelpunkt standen dabei die Elternmitwirkung in den Kitas in Corona-Zeiten und die Bedarfsplanung für Kitas, die die Jugendämter vor Inkrafttreten des neues Kita-Gesetzes am 1. Juli erstellen. „Wir erwarten von einer modernen Stadtverwaltung, dass sie ihre Planung und ihr Handeln an den Bedürfnissen ihrer Bürger ausrichtet. Leider erfolgte seitens der Stadtverwaltung bislang keine Abfrage der Betreuungsbedarfe bei den Eltern in der Stadt, sodass man mit neuen – einseitig vorgegebenen – Kita-Öffnungszeiten ab dem 1. Juli konfrontiert werden wird“, kritisierten Vorstandssprecher Ines Friedla und Sebastian Storck.

Neues Vorstandsteam

Sollte das Jugendamt bei einer zeitnahen Erhebung kurz-, mittel- und langfristiger Betreuungsbedarfe der Ludwigshafener Eltern Unterstützung benötigen, bietet der Stea diese gerne an. Das neugewählte Vorstandsteam besteht aus Sevat Cakir, Ines Friedla, Christina Ihrig, Lars Liebscher, Yvette Pfeifer, Gesine Marx und Sebastian Storck.

Weitere Veranstaltungen und Aktivitäten sind in Planung, wie eine Info-Veranstaltung zum neuen Kita-Gesetz, regelmäßige Elternsprechstunden und Austausche der einzelnen Elternausschüsse. Der Stadtelternausschuss ist ein Zusammenschluss von Eltern, deren Kinder sich in einer Kindertageseinrichtung befinden (Krippe, Kindergarten, Hort) sowie von interessierten Eltern. Weitere Informationen im Netz: www.stea-lu.de.