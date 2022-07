Im nächsten Jugendhilfeausschuss will die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten zur Situation der Kita-Tagesplätze nachhaken. Nach diversen geplanten Neubauten stelle sich die Frage, ob der Bedarf an Kindertagesplätzen in Ludwigshafen künftig gedeckt sein werde. „In Kürze wird die Kita in der Wörth-/Ecke Berliner Straße in Mitte ihren Betrieb aufnehmen. Entsprechendes gilt für die Kita in der Orffstraße in Süd. Im gegenüberliegenden Ludwigs-Quartier soll ebenfalls eine Kita errichtet werden. So auch im neuen Pfalzgrafen-Areal. Die Behelfslösung am Rheinufer soll bestehen bleiben“, listet Dreher auf.

„Sechs Kitas mehr“

Darüber hinaus habe seine Fraktion der Presse entnommen, dass ein Investor auf dem bisherigen St. Gobain-Gelände im Hemshof eine Kita errichten möchte. Eine weitere Kita solle auch auf dem Heinrich-Pesch-Gelände gebaut werden. „Das sind dann in der Summe sechs Kitas mehr“, so Dreher. Ob sich mit diesen neuen Bauten die Lage in Ludwigshafen entspanne und endlich entsprechende Kitaplätze für alle Kinder vorgehalten werden könnten – das will er im Ausschuss geklärt wissen.