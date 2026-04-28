Kinder sollen in Kitas sieben Stunden am Stück betreut werden. Doch es gibt Ausnahmen. Eine hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz jetzt festgelegt.

Die Betreuungszeit in Kindertagesstätten sorgt regelmäßig für Diskussionen. Nach dem rheinland-pfälzischen Kindertagesstättengesetz solle den Kindern in einer Kita im Regelfall sieben Stunden Betreuung am Stück möglich gemacht werden. Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Eine solche hat jetzt das Oberverwaltungsgericht (OVG) Koblenz laut einer Pressemitteilung festgelegt.

Demnach kann im Einzelfall auch eine in der Mittagszeit unterbrochene Betreuungszeit ausreichend sein. Besonders dann, wenn ein Erziehungsberechtigter keiner Erwerbstätigkeit nachgeht oder keine pflegerischen Pflichten erfüllen muss.

Im konkreten Fall, der der Entscheidung des OVG zugrunde liegt (Aktenzeichen: 6 A 10075/26.OVG vom 14. April 2026), ging es um ein 2022 geborenes Kind, das laut Gericht eine Kita im Kreis besucht. Die Betreuungszeit ist montags bis freitags jeweils 7 bis 12 und 14 bis 16 Uhr. Die Mutter des Kindes ist seit der Geburt eines weiteren Kindes noch bis Juli kommenden Jahres in Elternzeit.

Im Mai 2025 beantragten die Eltern einen Kindergartenplatz mit einer Betreuungszeit von durchgängig sieben Stunden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Kreis habe das damals abgelehnt, weil ein entsprechender Platz nicht angeboten werden könne. Die daraufhin erhobene Klage wies das Verwaltungsgericht ab. Die Eltern legten anschließend Berufung gegen dieses Urteil ein.

Das Oberverwaltungsgericht hat diese nach eigener Auskunft nun zurückgewiesen. Die Begründung der Koblenzer Behörde: „Das Verwaltungsgericht habe zu Recht angenommen, dass dem Kläger der geltend gemachte Anspruch nicht zustehe. Nach dem rheinland-pfälzischen Kindertagesstättengesetz solle zwar ,regelmäßig’ eine durchgängige Betreuung über sieben Stunden stattfinden. Dies müsse aber nicht ausnahmslos in allen Fällen gewährleistet sein.“

Es sei im jeweiligen Einzelfall möglich, die familiäre Situation zu berücksichtigen bei der Frage, ob ein vom Regelfall abweichender Betreuungsbedarf vorliege. Das gelte vor allem, wenn ein Erziehungsberechtigter keiner Erwerbstätigkeit nachgehe oder keine pflegerischen Pflichten erfüllen müsse. Dann sei der „Verschaffungsanspruch auf einen Betreuungsplatz auch durch eine in der Mittagszeit unterbrochene Betreuungszeit erfüllt“.

Etwas anderes ergebe sich laut OVG auch nicht aus dem im Achten Sozialgesetzbuch normierten Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt und den dort geregelten Förderzielen. Diesen Bestimmungen ließen sich keine konkreten zeitlichen Vorgaben für einen Mindest-Betreuungszeitraum entnehmen. Der Bundesgesetzgeber habe vielmehr die Regelung des Betreuungszeitraums in einer Kindertageseinrichtung den Landesgesetzgebern überlassen.