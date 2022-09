Die Kindertagesstätte Wörthstraße soll voraussichtlich Ende Oktober öffnen. Das erfuhr der Ortsbeirat Süd am Dienstagabend auf SPD-Anfrage. Ursprünglicher Eröffnungstermin hätte im Sommer zum Beginn des Kindergartenjahrs sein sollen. Keime in den Wasserleitungen hätten allerdings die geplante Eröffnung verzögert, informierte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU). Die letzte Untersuchung habe ergeben, dass die Leitungen frei von Keimen seien. „Die Eröffnung erfolgt nach der endgültigen Freigabe“, so Heller. Das könnte demnach Ende Oktober passieren.

Der Kita-Neubau wurde direkt an der Baustelle der Hochstraße Süd auf einem ehemaligen Spielplatz hochgezogen: 135 Kindern (fünf Gruppen, eine Krippengruppe) soll er Platz bieten. Baustart war am 4. Januar 2020. 390.000 Euro (ohne Lärmschutz) kostet die Herstellung der Außenanlage. Die Gesamtkosten betragen rund 3,8 Millionen Euro.