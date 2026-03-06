Die Verpflegung für Kita-Kinder in Neuhofen und das Mittagessen in der Betreuenden Grundschule kostet bald mehr – viel mehr. Der Gemeinde bleibt keine andere Wahl.

Kann man Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren für 2,62 Euro ein Frühstück zubereiten, ein frisch gekochtes Mittagessen servieren und einen Nachmittagsimbiss anbieten? Getränke sind auch schon inklusive. Diesen Betrag zahlen Eltern, deren Kinder eine kommunale Kita in Neuhofen ganztägig besuchen, im Moment für die Verpflegung ihrer Kinder.

Zu Hause dürfte das schwer werden, denn selbst die Köche, die das Essen für die Kita-Kinder jeden Tag frisch kochen, schaffen es nicht, für 2,62 Euro pro Tag die Verpflegung kostendeckend zuzubereiten. Auch nicht, wenn sie Synergieeffekte nutzen und andere Einkaufspreise haben, weil sie große Mengen an Lebensmitteln einkaufen. Gerade mal gut die Hälfte der Verpflegungskosten wird durch die Elternbeiträge gedeckt, obwohl diese Beiträge zu Beginn des neuen Kita-Jahres schon erhöht wurden. Das darf so nicht bleiben, findet der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Neuhofen.

Bei Weitem nicht kostendeckend

Seit Jahren zahlen die Eltern 48 Euro für die Verpflegung der Kinder pro Monat. Im letzten August hat es eine indirekte Preiserhöhung gegeben. Bis dahin haben die Eltern Geld zurückbekommen, wenn sie ihre Kinder zum Beispiel wegen Krankheit vom Essen abgemeldet haben. Diese Möglichkeit gibt es seit diesem Kindergartenjahr nicht mehr, auch weil es für die Verwaltung einen großen Aufwand bedeutete. Das hat der Ortsgemeinde rund 15 Prozent mehr Einnahmen für das Kitaessen gebracht. Doch auch das ist bei weitem nicht kostendeckend. Dafür müsse die Gemeinde pro Monat nach derzeitigem Stand 73,94 Euro verlangen, erklärte der Beigeordnete André Schlosser (CDU). Und selbst dieser Betrag würde nur die Kosten decken, die für die Gemeinde Neuhofen anfallen. Die muss für das Personal 12,5 Prozent der Kosten übernehmen, den Rest finanzieren Kreis und Land.

Es sei im Hinblick auf die Haushaltslage für die Gemeinde Neuhofen nicht hinnehmbar, die Elternbeiträge für die Verpflegung ihrer Kinder nicht zu erhöhen. So begründete André Schlosser die Schritte, die die Gemeinde nun gehen möchte. Oder wohl eher gehen muss. Denn die Kommunalaufsicht schaut bei verschuldeten Gemeinden in der Regel ganz genau hin, ob sie alle Einnahmequellen nutzen.

Steigerung um 48 Prozent bis 2027

Ab dem 1. August zahlen die Eltern pro Monat 58 Euro. Zum 1. Januar verteuert sich die Verpflegung auf 64 Euro. Der letzte Schritt wird am 1. August 2027 gemacht. Die Beiträge werden auf 70 Euro angehoben. Dabei soll die Kostendeckung regelmäßig geprüft werden, um zu verhindern, dass Eltern zu viel zahlen. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte dem bei einer Gegenstimme (Grüne) zu.

Auch die Mittagessenskosten der Schulkinder, die die betreuende Grundschule besuchen, werden teurer. Sie bekommen im Moment noch Essen von einem Lieferanten. Daran wird sich erst etwas ändern, wenn eine Frischeküche in das Schulgebäude eingebaut wurde. Im Moment zahlen die Eltern für das Mittagessen 81 Euro pro Monat. Wird ein Kind vom Essen abgemeldet, bekommen die Eltern vier Euro pro Tag zurück. Mit dieser Regelung hat die Gemeinde Neuhofen 2025 noch 8484 Euro drauflegen müssen.

Schulessen wird auch teuerer

Dazu hat der Haupt- und Finanzausschuss nun einstimmig zwei Maßnahmen beschlossen: Zum einen soll es keine Rückerstattung mehr geben, wenn die Kinder vom Essen abgemeldet werden. Zusätzlich sollen die monatlichen Beiträge von 81 auf 90 Euro angehoben werden. Diese Änderungen treten aber erst zum neuen Schuljahr in Kraft, da die Eltern mit der Gemeinde für die Verpflegung einen Vertrag für jeweils ein Schuljahr abschließen. Auch dabei soll regelmäßig geprüft werden, ob Eltern nicht doch zu viel zahlen. Familien, die sich die Verpflegung nicht leisten können, haben die Möglichkeit, einen Antrag auf Kostenübernahme zu stellen.