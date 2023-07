Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die städtische Kindertagesstätte Süd ist im Februar aus einem Ausweichquartier am Rheinufer wieder zurück in einen Neubau am alten Standort in der Orffstraße gezogen. Am Mittwochnachmittag feierten Kinder, Eltern und Erzieherinnen mit Gästen ein großes Einweihungsfest.

In knapp zwei Jahren kann die Kindertagesstätte Süd ihr 60-jähriges Bestehen feiern. Denn im Jahr 1965 wurde die Einrichtung eröffnet. Besonders die vergangenen vier