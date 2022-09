Die protestantische Kita Regenbogen in Ludwigshafen-Pfingstweide ist im engeren Rennen um den Deutschen Kita-Preis – als einzige Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz, wie das Dekanat mitteilt. Unter 750 Bewerbungen gehört sie zu den 25 Nominierten für den Preis „Kita des Jahres“. Vergeben wird die Auszeichnung vom Bundesfamilienministerium und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Sie geht an Einrichtungen, die eine möglichst hohe Qualität der frühen Bildung bieten und stetig daran arbeiten. Jetzt muss die Kita in Fragebögen ihre Arbeit genauer darstellen, im Dezember entscheidet sich dann, ob der „Regenbogen“ zu den Finalisten gehört. Der Preis „Kita des Jahres“ wird im Mai 2023 vergeben. „Wir sind sehr stolz und können es noch gar nicht richtig begreifen“, sagt Kita-Leiterin Manuela Pascarella.