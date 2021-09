Große Freude in den städtischen Kindertagesstätten Albert Schweitzer und Süd: Für die erfolgreiche Teilnahme am Projekt „JolinchenKids – fit und gesund in der Kita“ erhielten sie von der AOK jeweils eine Zertifizierung in Gold. Wie es in einer Presseerklärung heißt, ist „JolinchenKids“ ein Kita-Programm, das die Gesundheit von Kindern bis sechs Jahren fördert. Im Mittelpunkt stehen die Themen Ernährung, Bewegung und seelisches Wohlbefinden. Schon seit 2016 wurde das Programm in den Ludwigshafener Kitas Albert Schweitzer und Süd umgesetzt: In Projekten und Angeboten seien dabei die Schwerpunkte von „JolinchenKids“ in den Kita-Alltag integriert worden. Auch die Eltern sind den Verantwortlichen zufolge einbezogen gewesen. Während der Einschränkungen in der Corona-Pandemie haben die Kita-Teams die Angebote so strukturieren können, dass sie weitergeführt werden konnten. So seien die Themen Bewegung, gesunde Ernährung und seelisches Wohlbefinden mittlerweile fest in den Kita-Tagesablauf integriert. Die Übergabe der Gold-Zertifikate würdigte nun dieses Engagement.