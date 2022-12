Die protestantische Kita Regenbogen in der Pfingstweide steht jetzt im Finale um den Deutschen Kita-Preis. Vergeben wird die Auszeichnung – wie berichtet – vom Bundesfamilienministerium und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Sie geht an Einrichtungen, die eine möglichst hohe Qualität der frühen Bildung bieten und stetig daran arbeiten. Rund 750 Einrichtungen haben sich beworben. Die 20 Filialisten werden Anfang 2023 von der Jury besucht, die sich ein umfangreiches Bild von der Arbeit vor Ort machen will. In den Finalisten-Kitas beobachten die Fachleute den Alltag und holen in Gesprächen die Perspektiven der Leitungen, Fachkräfte, Träger, Eltern und Kinder ein. Der Preis „Kita des Jahres“ wird im Mai 2023 vergeben. Die Preisträger erhalten 25.000 oder 10.000 Euro.