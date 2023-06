Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Windeseile ist auf einem ehemaligen Spielplatz in der Innenstadt direkt neben der einsturzgefährdeten Pilzhochstraße ein dreistöckiges Gebäude errichtet worden. Mit einem Kran wurden die fertigen Module aufeinander gestapelt. Hier entsteht eine neue Kindertagesstätte, die in wenigen Monaten fertig werden soll.

„Die Fertigstellung des kompletten Kita-Gebäudes ist für Ende dieses Jahres geplant“, informierte eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Anfrage über die Bauarbeiten