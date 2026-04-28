Wird nun eine Kita am Ludwigshafener Alwin-Mittasch-Park gebaut oder nicht? Im Stadtrat bezieht OB Klaus Blettner Position und fordert von den Kritikern Fairness.

Es ist ein emotionales Thema: 300 Menschen haben am 18. April gegen eine Bebauung des Alwin-Mittasch-Parks in Friesenheim protestiert und bildeten mit einer Menschenkette ein „Nein“ – gegen eine Versiegelung und den möglichen Bau einer neuen Kita vor Ort. Am Montag bezog Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) Position im Stadtrat. Anlass war ein – später zurückgezogener – SPD-Antrag, nach Alternativstandorten für den Bau einer Kindertagesstätte am Alwin-Mittasch-Park zu suchen und diese zu prüfen.

Die BI beklagt mangelnde Transparenz und fordert eine Infoveranstaltung. Foto: Volker Endres

Zum Hintergrund: Die Bürgerinitiative (BI) „Rettet den Mittasch-Park“ geht davon aus, dass durch einen Kita-Bau rund 2200 Quadratmeter Grünfläche wegfallen könnten. Der Protest sei kein Nein gegen eine Kita, stellte Mitorganisatorin Annika Wind am 18. April klar. „Aber wir wehren uns gegen diesen Standort.“ Denn der Park mit seinen Bäumen und Grünflächen sei nicht nur ein Erholungsort für Anwohner, Schüler sowie Belegschaft und Patienten des benachbarten Klinikums, sondern auch wichtig für das Mikroklima in einer ansonsten stark versiegelten Stadt, betonte sie.

„Niemand ignoriert die Sorgen der Bürger“

Bei allem Respekt für die Anliegen der BI war es OB Blettner am Montag ein Bedürfnis, ein paar Dinge gerade zu rücken. „Niemand ignoriert die Sorgen der Bürger“, betonte er. Es gebe insgesamt acht mögliche Kita-Standorte im Stadtteil, die derzeit erörtert würden, der Mittasch-Platz sei nur eine Option. Dass bereits eine Entscheidung gefallen sei, wie manche Kritiker behaupteten, sei schlichtweg falsch. Es gehe auch nicht um den ganzen, sondern um einen Teil des Parks. Alle Standorte würden im Juni im Ortsbeirat vorgestellt. „Es geht um ein laufendes Verfahren und nicht um dessen Ende“, so Blettner.

»Niemand ignoriert die Sorgen der Bürger«, sagt OB Klaus Blettner. Foto: Ralf Moray

Letztlich würden die zuständigen politischen Gremien nach eingehender und sachlicher Prüfung entscheiden, welcher Standort letztlich der sinnvollste sei. Gegen zugespitzte Vereinfachungen und nicht haltbare Vorwürfe verwahre er sich. Klar sei: „Wir brauchen zusätzliche Kita-Plätze in Ludwigshafen“, sagte Blettner. Aktuell fehlten stadtweit über 800.

In Friesenheim fehlen 200 Kita-Plätze

Rund 200 davon allein in Friesenheim, wie Ortsvorsteher Thorsten Ralle (CDU) erklärte, der sich bei dem seit Januar amtierenden OB ausdrücklich bedankte, den Prozess der Standortfindung angeschoben zu haben. „Dass sich das länger hinzieht als gedacht, damit muss man leben.“ Am Ende gehe es darum, gemeinsam eine nachvollziehbare Lösung zu finden. Gerüchte in den sozialen Medien zu streuen, sei der Sache nicht dienlich.

„Kommunikatives Desaster“

„Der Drops ist noch nicht gelutscht“, äußerte sich SPD-Fraktionsvorsitzende Julia May ähnlich wie Blettner. Sie betonte aber auch, dass der Mittasch-Platz weiter in der Verlosung sei. Das Ringen um die beste Lösung sei jetzt angesagt. Ängste der Anwohner würden ernstgenommen, aber es sei nicht in Ordnung, diese mit falschen Behauptungen zu schüren. Den Antrag ihrer Fraktion zog sie nach Blettners Bitte zurück, da die Verwaltung bereits Alternativstandorte prüfe. Wichtig sei „ein vernünftiger Dialog mit Maß und Mitte“. Eine finale Entscheidung falle in den politischen Gremien, nicht in sozialen Medien, so May.

Vor allem für die Kinder müsse eine gute Entscheidung getroffen werden, meinte Peter Uebel (CDU). Störfeuer seien kontraproduktiv, solange keine belastbaren Fakten vorlägen.

Von einem „kommunikativen Desaster“ sprach Rainer Metz (FWG). Bevor die Debatte eskaliere, sei es dringend notwendig, für alle Beteiligten Klarheit zu schaffen. Ibrahim Yetkin (Grüne) mahnte an, es hätte schneller geprüft werden müssen, welche Alternativstandorte in Frage kommen. Es gehe um eine sinnvolle Abwägung zwischen Naherholung und Daseinsvorsorge, meinte Silas Walz (BSW), Mitglied im Ortsbeirat Friesenheim.

Die BI hatte bereits mehrere alternative Standorte für den geplanten Kita-Neubau vorgeschlagen, etwa eine Betonfläche hinter dem Kinderhaus am Ebertpark, wo Modulcontainer lagern, oder das Areal des ehemaligen „Girlassic-Parks“. Laut BI hat die Verwaltung darauf bisher nicht reagiert. Die Kritiker beklagen mangelnde Transparenz und fordern eine Infoveranstaltung zum Projekt. Eine BI-Petition haben bisher fast 2000 Menschen unterzeichnet.