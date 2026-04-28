Es war richtig, das Klaus Blettner den Fall Mittasch-Park im Stadtrat unaufgeregt, aber klar eingeordnet hat.

Ein OB darf auch mal aus dem Sattel gehen, wenn ein Thema hochkocht – und zum Teil Dinge verbreitet werden, die einfach nicht den Tatsachen entsprechen. Fakt ist: Noch ist keine Entscheidung über den Kita-Standort in Friesenheim gefallen. Im Juni werden alle Optionen im Ortsbeirat vorgestellt. Die Sitzung ist öffentlich. Jeder kann sie also verfolgen.

Blettner ist im Stadtrat ein schwieriger Spagat gelungen. Einerseits bekundete er Respekt vor den Anliegen der Bürgerinitiative. Andererseits wehrte er sich gegen im Raum stehende Vorwürfe, Politiker würden Projekte wie am Mittasch-Park auf die leichte Schulter nehmen, sich nicht kümmern, Beschwerden und Ängste ignorieren.

Mag sein, dass es in der Vergangenheit, in der Vor-Blettner-Zeit, an Transparenz gemangelt hat. Diese hat der neue OB nun zugesichert. Eine von der BI angeregte Infoveranstaltung wäre ein Zeichen, dass er es damit ernst meint.