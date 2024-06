Der Stadtelternausschuss Ludwigshafen veranstaltet am Mittwoch, 5. Juni, 19 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche Mundenheim (Kirchplatz 5) eine öffentliche Podiumsdiskussion zum Thema „Frühkindliche Bildung in der Krise – Schaffung von neuen Kitaplätzen für Ludwigshafen“. Im Vorfeld der Kommunalwahlen in Rheinland Pfalz will der Stadtelternausschuss nach eigenen Angaben mit den Vertretern des Stadtrats in Ludwigshafen und Spitzenkandidaten der Parteien über Ansätze zur Lösung der angespannten Situation in der Kindertagesbetreuung in Ludwigshafen diskutieren. Aktuell fehlen etwa 3100 Kitaplätze in der Stadt trotz bundesweitem Rechtsanspruchs. Folgende Parteien/Spitzenkandidaten haben Ihre Teilnahme zugesagt: Peter Uebel (CDU), David Guthier (SPD), Ibrahim Yetkin (Grüne), Thomas Schell (FDP), Jonas Leibig (Die Linke), Petra Mazreku (Günes Forum und Piraten).