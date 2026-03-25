Vor fast drei Jahren wurden Kindergartengruppen in Ruchheim geschlossen – wegen Personalmangel. Die Stadtverwaltung gibt Auskunft, wann das besser werden könnte.

Personalmangel ist in der Stadtverwaltung Ludwigshafen bekanntermaßen kein Fremdwort. Um die 1000 Stellen sind aktuell unbesetzt. Auch die Kindertagesstätten betrifft das. Deswegen mussten vor rund drei Jahren zwei Gruppen in der städtischen Kindertagesstätte in der Oggersheimer Straße in Ruchheim geschlossen werden. Mittlerweile hat zumindest eine von ihnen wieder geöffnet. Die CDU-Fraktion im Ruchheimer Ortsbeirat hat nachgefragt, ob die fünfte nun auch wieder öffnen kann. Die Antwort der Stadtverwaltung, die am Montag veröffentlicht wurde, ist ernüchternd: „Aufgrund dem bestehenden Personalmangel ist das Ziel, zunächst die aktuelle Situation mit vier Gruppen zu stabilisieren und im Anschluss die Öffnung einer weiteren Gruppe zu forcieren“, so die Stellungnahme des Bereichs Kindertagesstätten. Wann es so weit sein könnte, dazu machte die Stadt keine weiteren Angaben.

Dritte Kita noch nicht in Sicht

Auch die Grünen im Ortsbeirat erkundigten sich zum Thema Kinderbetreuung, vor allem in Bezug auf Wartelisten und alternative Angebote, falls Familien keinen Platz finden. Auch zum Stand einer möglichen dritten Kita im Ort wurde angefragt. Laut Stadt liegen zur Zeit 24 Anfragen für Hortplätze, sieben Anfragen für Krippenplätze und 134 Anfragen für Kindergartenplätze vor. Die Platzvergabe für das kommende Jahr werde zur Zeit vorbereitet. Als weiteres Angebot verweist die Stadt auf zwei Kindertagespflegepersonen, die in Ruchheim kürzlich die Arbeit aufgenommen hätten. Zunächst hätten beide jeweils zwei Plätze, bis zum Herbst sollen jeweils drei weitere Kinder aufgenommen werden können.

Bei der dritten Kita ist die Stadt noch nicht weitergekommen, denn der Stellungnahme zufolge konnte noch kein geeigneter Standort in Ruchheim gefunden werden. „Aktuell befinden sich Optionen in der Prüfung. Sobald ein Grundstück zur Verfügung steht, werden wir den Ortsbeirat Ruchheim informieren“, so die Stadt. In Ruchheim gibt es neben der städtischen Kita noch die Kindertagesstätte Arche Noah, die vom Kindergartenverein Ruchheim getragen wird.