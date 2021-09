Am Volkshaus in der Gartenstadt wird sich wohl so schnell nichts tun. Das hat Ortsvorsteher Andreas Rennig (SPD) am Mittwoch dem Ortsbeirat mitgeteilt. „Das ganze Projekt ruht“, sagte er. Der Grund: Die zuständige Sachbearbeiterin sei nicht mehr bei der Stadt beschäftigt. Aus dem seit 2015 geschlossenen Lokal mit Veranstaltungssaal soll eine vierzügige Kita werden. Ende 2020 hieß es noch, die neue Kita in der Königsbacher Straße soll bis 2023 fertig sein. „Wir brauchen dringend Kita-Plätze“, sagte Andreas Rennig. Es sei sehr ärgerlich, dass es keine Information darüber gebe, wie und wann es weitergeht.