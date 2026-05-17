Seit Jahren wurde in Birkenheide eine neue Kita geplant, auch Geld ist schon geflossen. Trotzdem steht man nun mit leeren Händen da.

Der Kita-Neubau in Birkenheide ist eine fast unendliche Geschichte. Noch 2020 fehlten laut Bedarfsplanung des Kreises 60 Kita-Plätze im Ort. Gut drei Jahre später zahlte die Ortsgemeinde rund 67.000 Euro für die Planung einer dreigruppigen Kita. Dann kam der Hackerangriff auf die Kreisverwaltung, der Bauantrag blieb lange liegen. Derweil begannen die Kinderzahlen zu sinken. So stark, dass der Kreis heute sagt: Es gibt keinen Bedarf mehr für eine neue Kita. Gebaut werden könnte eine neue Kita jetzt nur noch als „Freiwillige Leistung“ – also ohne Fördergelder. Allerdings: Millionenschwere Kredite bekäme Birkenheide wohl kaum genehmigt. Am Ende heißt das: Unzählige Stunden Arbeit vieler Beteiligter waren für die Katz’ und führen zu nichts, 67.000 Euro sind futsch! Da kann man als ehrenamtlicher Bürgermeister schon mal Puls bekommen. Wie gelingt es, Entscheidungs- und Bauprozesse zu beschleunigen, wenn öffentliche Gelder im Spiel sind? Nur wenn sich Verwaltungen und Politik diese Frage gemeinsam stellen, kann man aus der Geschichte vom „unendlichen Kita-Bau zu Birkenheide“ noch etwas Positives mitnehmen.