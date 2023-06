Am Sonntag, 2. Juli, gestaltet das neugegründete Ensemble Musica Palatina musikalisch den Gottesdienst um 9.30 Uhr in der St. Dreifaltigkeits-Kirche (Rohrlachstraße 32, Hemshof). Die Leitung hat Chorleiter Markus Braun.Unter dem Motto „Omnes gentes plaudite manibus“ („Ihr Völker klatscht in die Hände, jauchzt Gott zu mit lautem Jubel“) erklingen gregorianische Gesänge zum 13. Sonntag im Jahreskreis.

Das zweite Vatikanische Konzil betrachtet den Gregorianischen Choral als den der Liturgie eigenen Gesang. Er soll in der Kirchenmusik den ersten Platz einnehmen. In den Vorwochen beschäftigte sich die Gruppe in Online- und Präsenz-Proben im Rahmen des Projekts „Gregorianik und Stimmbildung“ intensiv mit Notationsfragen, Hintergrundwissen und interpretatorischen Feinheiten des Chorals. Dabei orientierte man sich an den wichtigsten Handschriften des 9. und 10. Jahrhunderts.

Ein weiterer zentraler Baustein der Einheit war eine körperorientierte chorische Stimmbildung. Darüber hinaus stellte Scholaleiter Markus Braun auf einer Dropbox weitere Materialien (Noten, Stimmbildungsvideos) zur Verfügung. Die Gemeinde wird zum Hören der meditativen Gesänge eingeladen und durch das Mitsingen einzelner gregorianischer Melodien auch aktiv am musikalischen Geschehen beteiligt.