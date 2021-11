Es könnte ein besonderes Weihnachtsgeschenk werden: Die Kirchengemeinde Ruchheim verlost eine Weihnachtskrippe ihres Mitglieds Karl Kistner. Sie ist 40 Zentimeter lang, 20 Zentimeter breit und aus Tannenholz gefertigt. Die Krippe sei handwerklich stabil gearbeitet und besteche durch ihre Detailtreue. Zudem sei sie mit einer Lichtschnur versehen, die mit einem Netzteil durch das normale Hausstromnetz versorgt werden könne. Sie sei mit Krippenfiguren bestückt, die nach Wunsch ergänzt werden könnten. Bis zum vierten Advent kann die Krippe jeden Sonntag in der Kirche in Augenschein genommen werden, zu sehen ist sie auch auf der Homepage www.evkirche-ruchheim.de.

Erlös für barrierefreien Zugang

Der Losverkauf findet ab dem ersten Advent sonntags in der Kirche oder während der Woche täglich bei Christa Merz in ihrer Filiale in der Fußgönheimer Straße 29 statt. (Geöffnet ist sie Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 15-18 Uhr). Jedes Los koste zwei Euro und habe die gleiche Gewinnchance. Auf Wunsch des Krippenbauers soll der Erlös dem barrierefreien Zugang zum Gemeindehaus zugutekommen. Am Samstag, 18. Dezember, 17 Uhr, im Gottesdienst zum vierten Advent werde ein Konfirmand den Gewinner ziehen.