Es gibt ein Novum im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen: Eine Holzpellet-Heizung versorgt nun das Gemeindehaus der Apostelkirche (Hemshof). In dem Gebäude befinden sich neben den Gemeinderäumen auch Büros und Wohnungen. Um die 860 Quadratmeter große Fläche zu beheizen, installierte eine Firma aus dem südpfälzischen Bellheim zwei Heizkessel mit einer Gesamtleistung von 80 Kilowatt. Das Presbyterium der Jona-Kirchengemeinde hatte sich vergangenes Jahr für eine umweltfreundliche Holzpellet-Heizung entschieden, um die alte Gasheizung zu ersetzen. Die Gesamtkosten für die neue Anlage inklusiver aller Nebenarbeiten beziffert Pfarrerin Kerstin Bartels auf rund 125.000 Euro.

35 Prozent kann die Kirchengemeinde über staatliche Förderprogramme refinanzieren. 20.000 Euro übernimmt der Kirchenbezirk aus Klimaschutzmitteln, die die Landeskirche zur Verfügung stellt. Weitere Pluspunkte laut Kirche: Die Preise seien moderat und es werde keine CO 2 -Abgabe fällig. Die neue Lösung spare gegenüber der Gasheizung pro Jahr 24 Tonnen CO 2 ein, heißt es in einer Mitteilung der Kirche.