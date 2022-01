Mitglieder der Ludwigshafener Pfarrei Hll. Petrus und Paulus haben bei einem Adventsbasar, Bastelaktionen, mit dem Verkauf des Friedenslichts und andere Aktivitäten 1200 Euro gesammelt für die neue Kinderklinik im St. Marienkrankenhaus und die Palliativstation. Aktuell läuft der Innenausbau des neuen Trakts am Marienkrankenhaus. „Was für eine großartige Aktion“, freut sich Fundraisingbeauftragte Rita Schwahn aus dem St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus. Unterschiedliche Gruppierungen der katholischen Gemeinden waren aktiv.

Geld brachte ein Adventsbasar in und um die Kirche St. Sebastian (Mundenheim) ein. „Rund 30 Aktive zwischen acht und 74 Jahren waren beteiligt, das ging quer durch die ganze Pfarrei“, schätzt Gemeindereferentin Simone Hartner, die maßgeblich in der Koordination beteiligt war. Sie kennt die Kinderklinik durch ihre frühere Arbeit als Kinderkrankenschwester und ihre aktuelle Seelsorgetätigkeit gut. Die Messdiener haben gebastelt. Ebenso wie Mitglieder des Caritasausschusses, die zusätzlich auch Gestricktes angefertigt haben. Mitglieder vom Gemeindeausschuss St. Sebastian haben auf- und abgebaut und den Glühwein gespendet. Gemeinsam wurde in und vor der Kirche verkauft. Die Pfadfinder der DPSG Herz Jesu haben das Friedenslicht aus Bethlehem verteilt und dabei Spenden gesammelt. Und auch der Sakristan der Kirche St. Sebastian war für die gute Sache tätig, wie es weiter in einer Mitteilung heißt.