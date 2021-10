Am Reformationstag widmet sich der zentrale Gottesdienst im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen der Frage, wie Kirche in Zukunft wirken kann. Der Gottesdienst findet am Sonntag, 31. Oktober, 19 Uhr, in der Apostelkirche im Hemshof statt und wird zudem live im Internet übertragen.

Der Gottesdienst beschäftigt sich mit den seit Jahren sinkenden Mitgliederzahlen der christlichen Kirchen: Bald sind weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland Mitglied einer christlichen Kirche. Kirchenmitglieder werden zur Minderheit. Das berührt auch das Selbstverständnis der Kirche als Volkskirche und ihre Rolle in der Gesellschaft. Noch ist die Kirche darauf schlecht vorbereitet. In der Evangelischen Kirche im Rheinland hat der Theologische Ausschuss über diese Situation nachgedacht.

Auftrag bleibt

Auf der Landessynode 2021 unter dem Titel „Lobbyistin der Gottoffenheit“ hat er einen Text veröffentlicht, wie sich Kirche unter diesen Vorzeichen weiterentwickeln kann. Die Grundthese dieses Textes lautet: Der Auftrag der Kirche für das Ganze der Gesellschaft erlischt nicht, wenn sie kleiner wird. Der Text wurde im Rheinland und darüber hinaus rege und kritisch diskutiert. Was lässt sich aus der bisherigen Debatte lernen? Welche Initiativen erwachsen daraus? Welches Leitbild hat eine Kirche, der verheißen ist „Salz der Erde“ (Mt 5,13) zu sein?

Die Predigt am Reformationstag hält Pfarrer Volker Haarmann, Leitender Kirchenrat im Dezernat Theologie der Evangelischen Kirche im Rheinland und Mitautor des Textes „Lobbyistin der Gottoffenheit“. Die Liturgie gestaltet Dekanin Barbara Kohlstruck. Bezirkskantor Tobias Martin und der Chor der Bezirkskantorei musizieren.

Anmeldung für Präsenz-Gottesdienst

Beim Gottesdienst gilt die 2G+-Regel. Nicht-Geimpfte und Personen ohne Angaben zum Impfstatus können in begrenzter Zahl teilnehmen. Anmeldungen sind erforderlich beim Protestantischen Pfarramt Jona-Kirchengemeinde (Telefon 0621 513175, E-Mail: pfarramt.lu.jona.1@evkirchepfalz.de).

Online-Übertragung

Der Gottesdienst wird online übertragen im Youtube-Kanal des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen unter www.youtube.com/channel/UCtXrxRe0scpAsoM7oUC2n3Q. Der Link ist auch über www.ekilu.de abrufbar.