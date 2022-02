Die Evangelische Kirche warnt vor Betrügern, die sich in Mannheim als Spendensammler ausgeben und behaupten, für die Mannheimer Vesperkirche zu sammeln. Das sei nicht der Fall, betont Pfarrerin Ilka Sobottke und ergänzt: „Die Mannheimer Vesperkirche führt keine Bargeld-Sammlung in den Straßen durch.“ Wer dort um Spenden gebeten wird, solle daher kein Geld geben und sich umgehend an die Polizei wenden.