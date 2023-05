Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jedes fünfte Kind in Ludwigshafen lebt in einer Familie, die von Armut betroffen ist. Darauf macht die Kinder-Vesper-Kirche aufmerksam. Demnächst erwarten mehr als 100 freiwillige Helfer knapp 600 Grundschüler im „Gasthaus des Lebens“.

Wenn sich die Türen der Kinder-Vesper-Kirche am Montag, 14. November, in der protestantischen Jugendkirche in Süd zum neunten Mal seit der Premiere im Jahr 2012 öffnen, gibt es