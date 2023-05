Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Coronavirus schränkt unser aller Leben ein. Auch die Kirche ist davon nicht ausgenommen. Wie Christen ihren Glauben auch in Zeiten von Corona gemeinsam leben können, das haben wir uns in zwei Gemeinden in Mundenheim und im Stadtteil Süd angeschaut. Sie gehen dabei ungewöhnliche Wege.

Die Glocken der Christuskirche in Mundenheim kündigen am Samstag um 17 Uhr das „Licht im Advent“ an. Tief dunkel hängen die Wolken, es nieselt und doch herrscht zum Abendgebet