Einen Schaden von mehreren Tausend Euro haben Diebe am Wochenende verursacht. Sie haben laut Polizei zwischen Samstag, 6 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, ein kastenwagenähnliches Auto aufgebrochen, das zum Verkauf von Kioskartikeln genutzt wird. Im Wagen waren Waren im Wert von mehreren Tausend Euro. Das Auto stand auf einem Stellplatz in der Carl-Bosch-Straße (Nord/Friesenheim). Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.