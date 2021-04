Unbekannte sind laut Polizei zwischen Samstag und Montag gewaltsam in einen Kiosk in der Bismarckstraße (Innenstadt) eingedrungen. Sie erbeuteten Tabakwaren sowie Bargeld. Der Wert der gestohlenen Ware beläuft sich auf mindestens 19.000 Euro. Durch den Einbruch entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/963-2773.