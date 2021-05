Die Polizei sucht nach einem Mann, der am frühen Dienstag gegen 1 Uhr versucht hat, in einen Kiosk in der Mundenheimer Straße (Süd) einzubrechen. Nachdem es ihm nicht gelungen war, eine Scheibe einzuschlagen, flüchtete der Täter in Richtung Wittelsbachstraße. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und beschreibt den Mann wie folgt: 1,70 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt, kurze blonde Haare. Bekleidet war er mit weißer Jacke und Jeanshose. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.