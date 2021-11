Die Polizei hat einen 37-Jährigen vorläufig festgenommen, der am Freitagnachmittag einen Kiosk in Oggersheim ausgeraubt haben soll. Um 16.26 Uhr erfuhr die Polizei von dem Überfall in der Schillerstraße. Dabei forderte ein Unbekannter die Mitarbeiterin auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Da diese sich weigerte, betrat der Täter den Kassenbereich. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, der Mann stieß die Mitarbeiterin beiseite, griff in die Kasse und flüchtete mit der Beute. Aufgrund der Täterbeschreibung konnte der dringend tatverdächtige 37-Jährige kurz nach der Tat ermittelt werden. An der höchstwahrscheinlich gestohlenen Jacke, die der Mann trug, hing noch das Preisschild des zugehörigen Geschäfts. Das Textil wurde sichergestellt. Das erbeutete Bargeld wurde zunächst nicht entdeckt. Der Tatverdächtige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutprobe wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.