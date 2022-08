Lust auf Kino-Open-Air? In Mannheim startet am Dienstag , 16. August, am Alten Messplatz das „4. Mannheim Kinokult Open Air“. Das macht seinem Namen alle Ehre, denn zu sehen sind vorwiegend Filme aus und über die Stadt. Mehr dazu hier.

In unserer neuen Serie „Mein Leben“ stellen wir Menschen aus der Region vor. Den Auftakt macht Stefan Bruck. Er ist Chef der Ludwigshafener Berufsfeuerwehr. Wie sein Leben aussieht, lesen Sie hier.

Sauberes Trinkwasser aus der Leitung: bei uns eine Selbstverständlichkeit. Doch wie funktioniert die Versorgung im Katastrophenfall? Wir haben bei Verantwortlichen in Frankenthal nachgefragt und wichtige Infos hier zusammengestellt.

Bleiben wir noch einen Moment bei Katastrophenszenarien: Gas wird zur Mangelware, Strom und Heizung werden teurer. Speyer bereitet sich auf alle möglichen Szenarien vor. Auch die Bürger sind gefordert. Nicht erst, wenn der Sommer vorbei ist. Panik ist indes unnötig. Mehr dazu hier.

Zum Schluss noch was fürs Herz. Die Mannheimer Autobahnpolizei hat einen Teddybär auf der A6 gefunden. Jetzt konnte der Bär seinem Eigentümer übergeben werden, der mit dem Teddy jemanden eine Freude bereiten will. Mehr dazu hier.