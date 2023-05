Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der neue Standort des Cinema Quadrat erweist sich als Glücksfall. Erst im November war das bald 50 Jahre alte Kino in das neue Karree K1 und „Lifestyle-Center“ am Neckartor gezogen und kann nun davon profitieren, dass sein neues Foyer an einen weiten Innenhof grenzt. An diesem Freitag öffnet Mannheims Kommunales Kino wieder und präsentiert dort hoch über den Dächern „Sommerkino Open Air“.

Frischluft hier im Innenhof des dritten Stocks ist garantiert. Und mit Stühlen für rund 80 Menschen, die im Abstand von 1,5 Metern aufgestellt sind, können die Abstandsregeln