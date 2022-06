Nachdem eine 37-Jährige in der Nacht zum Mittwoch mit ihrem Kleinkind unangekündigt ein Ludwigshafener Krankenhaus hat, in dem dieses zuvor behandelt wurde, machten sich die Ärzte laut Polizei Sorgen um das Wohlergehen des Kindes. Einsatzkräfte hätten daher am Mittwoch gegen 18 Uhr die Wohnung der Familie im Stadtteil Rheingönheim aufgesucht, Mutter und Kind habe man dort auch antreffen können. Als der ebenfalls anwesende Rettungsdienst sich vom Wohlergehen des Kindes überzeugen wollte, sei jedoch der 49-jährige Vater des Kindes plötzlich aufgetaucht und habe Widerstand gegen die Maßnahme geleistet. Mit dem Kind auf dem Arm wollte er demzufolge flüchten und wurde zunehmend aggressiver. Massiven Widerstand habe er dann geleistet, nachdem die Mutter das Kind an sich genommen hatte, er selbst aufgrund seines Verhaltens gefesselt werden sollte. Unterdessen gab der Rettungsdienst Entwarnung: dem Kleinkind gehe es gesundheitlich gut. Sein zuvor noch aggressiver Vater konnte sich den Beamten zufolge wieder beruhigen, ihn erwartet jetzt aber eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.