Zwei Jahre Haft, die trotz mehrerer Vorstrafen zur Bewährung ausgesetzt werden, und Ableistung von 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit – so lautete am Mittwoch das Urteil des Landgerichts Frankenthal gegen einen 48-Jährigen aus Neustadt nach Taten in Ludwigshafen und Mannheim. Mehr dazu hier.