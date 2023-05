Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Jahre Haft, die trotz mehrerer Vorstrafen zur Bewährung ausgesetzt werden, und Ableistung von 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit – so lautete am Mittwoch das Urteil des Landgerichts Frankenthal gegen einen 48-Jährigen aus Neustadt nach Taten in Ludwigshafen und Mannheim.

Der Mann muss somit nicht ins Gefängnis. Er hatte im Rahmen eines Deals zwischen allen Verfahrensbeteiligten zugegeben, 2019 in Ludwigshafen und Mannheim in 23 Fällen sexuellen Missbrauch