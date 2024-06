Mit 54 Terminen hat das Ludwigshafener Kinderzukunftsdiplom in diesem Jahr ein gut gefülltes, weitgehend kostenfreies Programm für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Da der Zuspruch sehr groß ist, sind die meisten Veranstaltungen im Juni und Juli bereits ausgebucht. Freie Plätze gibt es aber noch beim GTF-Aktionstag Geräteturnen, dem Bastelsamstag in der Jugendkirche sowie „Hört Ihr unsere Vögel singen?“ – alle drei finden am Samstag, 15. Juni, statt. Genau einen Monat später, am 15. Juli, sind dann wieder freie Plätze bei der Veranstaltung „Busse und Bahnen zum Anfassen“ der Rhein-Neckar-Verkehrsaggesellschaft (RNV) verfügbar. Die Musikveranstaltung „Larifari“ musste abgesagt, das Jubiläum der Kinderuni verschoben werden.

Um Zusatzangebote bemüht

Die Initiative Lokale Agenda 21 als Organisator des Kinderzukunftsdiploms bemüht sich zurzeit nach eigenen Angaben um Zusatzangebote. Die zwei zusätzlichen Veranstaltungen des Sportvereins GTF Maudach sind beispielsweise nur auf der Website www.kinderzukunftsdiplom.de zu finden. Auch für Neueinsteiger soll es möglich sein, mit vier Teilnahmen eines der Diplome zu erwerben, die im Herbst bei der Diplomfeier vergeben werden. Werbung und Organisation des Kinderzukunftsdiploms werden ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung der Bürgerstiftung, der Stadt und des Marketingvereins sowie aus Mitteln der Lottostiftung über das Entwicklungspolitische Landesnetzwerk (Elan).