Das Programm des Kinderzukunftsdiploms für Acht- bis Zwölfjährige muss in diesem Jahr ausfallen. Das hat die Initiative Lokale Agenda am Montag mitgeteilt. „Organisierte Aktivitäten mit Kindern sind auf absehbare Zeit noch schwierig. In den letzten Wochen ist uns klar geworden, dass wir das Kinderzukunftsdiplom dieses Jahr auch nicht in reduzierter Form organisieren können“, sagt Paula Leibe, Geschäftsführerin des Agendabüros. Die Erstellung von Hygieneplänen und die Einhaltung von Abstandsregeln sei mit Kindern „in einer Aktion mit so vielen unterschiedlichen Beteiligten nicht zu gewährleisten“, so Leibe. Außerdem wäre die Werbung für das Programm schwierig geworden, wie Hans-Uwe Daumann, Vorsitzender der Initiative, ergänzt. „Normalerweise werden viele Kinder in ihren Schulen auf unser Programm aufmerksam. Dieser Weg entfällt weitgehend.“ 2021 soll das Kinderzukunftsdiplom wieder stattfinden. Zu dem Programm steuern jährlich etwa 30 Organisationen mehr als 50 Veranstaltungen bei.