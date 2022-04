Nach langer Corona-Pause findet im Sommersemester wieder eine Kinderuni in Präsenz statt, wie die Hochschule mitteilt. Es geht um Mathematik, Babys und Hausmeister.

Die Veranstaltungen richten sich an Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren und sind kostenfrei. Nachdem es im Wintersemester ein rein virtuelles Programm gab, geht es am 18. Mai wieder vor Ort in der Hochschule Ludwigshafen los. „Hat die Natur Mathematik gelernt?“, heißt die Vorlesung mit Gunda Helmer. Sie ist Dozentin für Wirtschaftsmathematik und Statistik. Die Kinder schauen sich von 16.30 bis 17.30 Uhr in Raum A 103 auf dem Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4 in Mundenheim Mutter Natur unter mathematischen Gesichtspunkten genauer an.

Am 8. Juni geht es ab 16.30 Uhr mit den Professorinnen Barbara Filsinger und Michaela Michel-Schuldt vom Fachgebiet Hebammenwissenschaft weiter. Gemeinsam mit den kleinen Studenten gehen sie der Frage nach: „Was macht das Baby im Bauch und wie kommt es da raus?“. Die Vorlesung findet in der Aula des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen in der Maxstraße 29 in der Innenstadt statt.

Zum Abschluss des Kinderuni-Programms geht es am 22. Juni von 16.30 bis 18 Uhr um das Thema „Hausmeister war einmal – Facility Management ist heute“. Darin nimmt Facility Manager Herbert Stork die Kinder laut Hochschule mit auf einen spannenden Rundgang durch die Bildungseinrichtung und zeigt ihnen Räume, die auch die meisten Dozenten und Studenten nicht kennen. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr in Raum A 101 in der Ernst-Boehe-Straße. Eine Anmeldung ist erforderlich, in der Hochschule besteht Maskenpflicht.

Im Netz

Infos und Anmeldung unter www.hwg-lu.de/hochschule/kennenlernangebote/kinderuni.html.