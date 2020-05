(Aktualisiert: 15.08 Uhr) Die Stadt Ludwigshafen öffnet die Spielplätze wieder. Sie setzt damit eine Vorgabe der Landesregierung um: Diese hatte am Donnerstagabend mitgeteilt, dass Spielplätze unter Auflagen wieder geöffnet werden dürfen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sagte auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass sie Familien und Kindern das Spielen auf den Spielplätzen wieder ermöglichen wolle. Allerdings sei die Information aus der Staatskanzlei wegen des Maifeiertags so spät gekommen, dass die Stadt improvisieren müsse. Sie selbst sowie Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) und Führungskräfte wie Gabriele Bindert (Bereichsleiterin Grünflächen) und Peter Nebel (Chef des Wirtschaftsbetriebs WBL) hätten sich am Freitagmorgen spontan bereit erklärt, am Samstagmorgen durch die Stadt zu fahren und Verbotsschilder zu entfernen sowie verschlossene Spielplätze wieder zu öffnen. Außerdem hat Steinruck die Ortsvorsteher per Mail gebeten, in ihren Stadtteilen ebenfalls mitzuhelfen und durch das Entfernen der Hinweise die Spielplätze zu öffnen. „Wir schauen, dass wir so viele Anlagen wie möglich öffnen können“, kündigte Steinruck an. Der Reste folge am Montag. Eindringlich ermahnt Steinruck die Ludwigshafener, sich angesichts der Corona-Pandemie weiterhin vorsichtig zu verhalten, Abstand zu halten und Hygieneregeln zu beachten. Dies gelte nun ganz besonders, wenn Kinder Spielgeräte anfassen. Die Öffnung der Spielplätze könne nur solange gelten, „wie wir in Ludwigshafen keinen Anstieg der Infektionszahlen haben“.