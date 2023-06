Knapp an einer Katastrophe vorbeigegangen ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr am frühen Mittwochabend in Mundenheim. Wie die Polizei berichtete, war gegen 19 Uhr von der Fußgängerüberführung der Maudacher Straße im Bereich des Bahnhofs ein Kindersitz auf die Fahrbahn der Maudacher Straße geworfen worden. Die Schale verfehlte nur knapp die Windschutzscheibe eines Linienbusses, der diese Stelle gerade passierte. Sie prallte auf dessen Dach und landete hinter dem Bus auf der Fahrbahn. Die Fahrerin eines Kleinkraftrades konnte rechtzeitig abbremsen, sodass niemand verletzt wurde. Der Sachschaden am Linienbus liegt bei etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.