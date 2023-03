Das Leben von Mädchen ist im Alltag immer noch mit Einschränkungen und Ängsten verbunden, die oft gar nicht mehr auffallen. Diese Beobachtung macht der Kinderschutzbund und bietet als Reaktion darauf Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse unter dem Titel „Stark sein mit Spaß“ an.

Mädchen sollen damit ermutigt werden, ihre Stärken und Grenzen kennenzulernen, um ihre Handlungsspielräume zu erweitern und sich besser behaupten zu können. Eingebettet ist der Kurs in Spiele, Vorbereitungs- und Entspannungsübungen.

Mädchen raufen und toben sich gern aus, weiß der Kinderschutzbund. Sie entdeckten allmählich das Fußballspielen für sich und lieben Fang- oder Abenteuerspiele in der Gruppe. Sie genießen es, laut zu sein und Platz zu haben.

Bedürfnisse kommen zu kurz

Solche Bedürfnisse kämen im Alltag oft zu kurz. Öffentliche Plätze nutzten Mädchen deutlich weniger als Jungen. Auch der Zugang zu einem Sportverein und die Entscheidung für eine bestimmte Sportart falle ihnen schwerer, wenn sie nicht gerade für Ballett, Turnen oder Reiten interessierten.

Diese Entwicklungen schränkten viele Mädchen körperlich ein. Sie fühlten sich unsicher und könnten sich nicht gut behaupten oder wehren. Darauf reagieren die beiden Kurse in der Anne-Frank-Realschule. Für für Sieben- bis Neunjährige läuft er am Wochenende 22. und 23. April, jeweils von 10 bis 14 Uhr und für Zehn- bis 13-Jährige am 6. und 7. Mai von 10 bis 15 Uhr. Auf Anfrage kann die Kursgebühr ermäßigt werden.

Im Netz



www.kinderschutzbund-ludwigshafen.de