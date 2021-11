In den vergangenen Jahren standen sie immer im Rathaus-Center, dieses Jahr finden die Wunschzettelbäume des Kinderschutzbundes ihren Platz erstmals in der Rhein-Galerie. Ab dem 24. November können dort viele Weihnachtswünsche erfüllt werden.

Bereits zum sechzehnten Mal startet der Kinderschutzbund seine Wunschzettelaktion für Kinder aus bedürftigen Familien – in diesem Jahr in Kooperation mit der Rhein-Galerie. Das Rathaus-Center – bislang Standort der Wunschbäume – schließt zum Jahresende. In den vergangenen Jahren konnten mit Hilfe der Bürger laut Kinderschutzbund bereits 5643 Wünsche erfüllt werden.

Und so funktioniert es: Kinder, deren Weihnachtsgeschenke nicht so üppig ausfallen können, füllen Wunschzettel aus. Diese hängen Mitarbeiter des Kinderschutzbunds an Weihnachtsbäume. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, nimmt sich den Zettel und kauft das jeweilige Geschenk. „Der Wunsch nach Kleidung, nach Dingen für den täglichen Bedarf oder einfach nur nach gutem Essen geht uns allen im Kinderschutzbund besonders ans Herz“, heißt es aus dem Ortsverband Ludwigshafen.

Auch Geschenke-Einpackservice

Der Kinderschutzbund hängt am Mittwoch, 24. November, ab 13.30 Uhr die ausgefüllten Wunschzettel an die Weihnachtsbäume in der Rhein-Galerie. Am 27. November sowie am 4. Dezember, jeweils von 10 bis 19 Uhr, ist ein Stand in der Rhein-Galerie besetzt, an dem die Geschenke angenommen werden. „Wir sorgen dafür, dass die Geschenke später in die Einrichtungen zu den Kindern gelangen“, heißt es vom Kinderschutzbund. Zudem können die Geschenke bis 7. Dezember auch zu den allgemeinen Öffnungszeiten des Einkaufscenters an der Kundeninformation in der Rhein-Galerie abgegeben werden. Die Öffnungszeiten sind: montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr und Sonntag, 28. November, von 13 bis 18 Uhr. Parallel dazu bietet der Kinderschutzbund am 27. November und 4. Dezember einen Geschenke-Einpackservice in der Rhein-Galerie für jedermann gegen eine kleine Spende an.