Der Kinderschutzbund Ludwigshafen weist darauf hin, dass er auch in der Corona-Krise per Telefon und E-Mail berät. Kontaktbeschränkungen und Quarantänemaßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Ausbreitung seien für viele Familien eine enorme Herausforderung. Der Kinderschutzbund wolle den Betroffenen flexible Lösungen anbieten.

Der Bereich Begleiteter Umgang, Trennungs- und Scheidungsberatung (Telefon 0621/525227) ist von Montag bis Donnerstag ohne feste Zeiten telefonisch zu erreichen. Falls die Leitung belegt sei, könne auf dem Anrufbeantworter Name und Telefonnummer hinterlassen werden. Dann erfolge ein Rückruf. Ebenfalls telefonisch erreichbar ist der Kinderschutzdienst (Telefon 0621/511211) Montag, Mittwoch und Freitag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Das Büro ist täglich besetzt. Auch eine Kontaktaufnahme per Mail ist möglich: kinderschutzdienst@kinderschutzbund-ludwigshafen.de. Das Büro flexible Kinderbetreuung, Beratung und Vermittlung in der Kindertagespflege (Telefon 0621/58790200) ist telefonisch wie bisher montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und Montag und Mittwoch von 17 bis 19 Uhr zu erreichen. Mail-Anfragen können an tagespflege@ kinderschutzbund-ludwigshafen.de geschickt werden.

Anonym und kostenlos vom Festnetz und Handy bietet ferner die „Nummer gegen Kummer“ bundesweit ab sofort erweiterte Beratungszeiten an: Kinder- und Jugendtelefon (Telefon 116111) und Online-Beratung per Mail oder Chat gibt’s von Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr und Montag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr. Das Elterntelefon (0800 /1110550) nimmt Anrufe von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und Dienstag und Donnerstag bis 19 Uhr entgegen. Das Elterntelefon ist ein Gesprächs-, Beratungs- und Informationsangebot, das in schwierigen Fragen der Erziehung von Kindern anonym unterstützt.

Im Netz