Ein guter Start ins Kinderleben: Damit dieser gelingt, benötigen manche Familien Hilfe von außen. Ehrenamtliche, die in solchen Fällen mit Rat und Tat zur Seite stehen sind Gold wert – und werden derzeit gesucht.

„Nicht jedes Baby ist süß und einfach“, weiß Christa Bäckler, ehrenamtliche Familienbegleiterin beim Kinderschutzbund in Ludwigshafen. Nach einer durchwachten Nacht mit einem schreienden Kind können auch Mütter und Väter die Nerven verlieren, die in einer funktionierenden Partnerschaft leben, Oma und Opa in der Nachbarschaft und einen sicheren Job haben. Noch schwerer haben es Eltern, die alleinerziehend sind, in Trennung leben, arbeitslos sind oder aus einem fernen Land kommen.

„Frühe Hilfen“ heißt das Projekt, das es seit 2007 in Ludwigshafen gibt. Seit Oktober letzten Jahres koordiniert Viktoria Scupin die Arbeit der sechs Ehrenamtlichen, die Eltern bei der Erziehung und bei der Gestaltung der Beziehung zum Kind unterstützen. Einen „Guten Start ins Kinderleben“, so der alte Name, will der Kinderschutzbund gemeinsam mit dem St. Marienkrankenhaus, der Jugendhilfe der Stadt Ludwigshafen, dem Klinikum Ludwigshafen und dem Fachdienst Asyl ermöglichen. Der Kinderschutzbund sucht weitere Ehrenamtliche, die Familien betreuen möchten.

Mit aufs Amt und zu Ärzten

„Auf den Spielplatz, in den Zoo, ins Kino oder auf den Weihnachtsmarkt bin ich mit den Kindern gegangen“, erzählt Bäckler über die Arbeit mit einer Familie aus Afrika. Doch nicht nur bei der Freizeitgestaltung griff die 68-Jährige der Familie unter die Arme. Auch beim Ausfüllen der Formulare verschiedener Ämter half sie. Die Mutter drohte das Augenlicht zu verlieren. Doch nicht nur für Menschen, die nicht mehr richtig sehen können oder für die Deutsch nicht die Muttersprache ist, können deutsche Formulare eine Herausforderung darstellen. „Ich gehe mit aufs Amt, zu Ärzten, in die Schule“, zählt Bäckler auf.

Die Ehrenamtlichen können Rat für die Haushaltsführung, für die Gestaltung des Tagesablaufs und in Fragen der Erziehung, der Kinderpflege und der Ernährung geben. Wenn nötig, machen sie Müttern und Vätern Mut, weitergehende professionelle Hilfe zu suchen. Zu Krabbelgruppen, Müttertreffs und anderen Angeboten für junge Familien können sie Kontakte herstellen. Auch Deutschkurse, Dolmetscher, fremdsprachige Fachärzte oder Rechtsberatung finden sie für ihre Familien.

„Keine Haushaltshilfe“

Doch auch die Helfer werden nicht allein gelassen. Es gibt Fallbesprechungen mit Ehrenamtlichen, Gespräche mit Kooperationspartnern, Teamtreffen, Supervisionstermine und Weiterbildungen. Wie die Familien haben auch die Ehrenamtlichen jederzeit die Möglichkeit, die Zusammenarbeit zu beenden. „Ich bin keine Haushaltshilfe“, betont Bäckler.

„Als Rentnerin wollte ich nicht nur zu Hause sitzen“, erklärt Bäckler, warum sie ohne Entlohnung ihre Freizeit opfert. „Man bekommt viel zurück“, findet sie. Die gelernte Erzieherin ist – anders als viele andere Ehrenamtliche – vom Fach. Doch das ist nicht die Voraussetzung. „Egal, welchen Beruf man gelernt hat, auch, wenn man keinen gelernt hat, egal welchen Alters. Wenn jemand sich meldet, führe ich ein Kennenlern-Erstgespräch und versuche herauszufinden, wie die Motivation zu den Aufgaben passt“, schildert Scupin das Auswahlverfahren. „Es ist wichtig, das Herz auf dem rechten Fleck zu haben, weltoffen, vorurteilsfrei und weltoffen zu sein“, ergänzt Bäckler.

Noch Fragen?

Ansprechpartner für Interessierte ist Viktoria Scupin. Erreichbar ist sie per E-Mail an tagespflege@kinderschutzbund-ludwigshafen.de oder unter Telefon 0621 587 90200 beziehungsweise 0163 9749 322. Die Sprechzeiten sind montags bis freitags, 9 bis 12 Uhr, montags und mittwochs zusätzlich von 17 bis 19 Uhr. Weitere Infos im Netz unter www.kinderschutzbund-ludwigshafen.de.